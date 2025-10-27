Деякі аналітики зазначають, що в разі неефективності нових американських санкцій проти РФ, на ринку з’явиться багато "зайвої нафти".

Ціни на нафту зранку 27 жовтня знижуються після того, як чиновники США і Китаю намітили рамки торговельної угоди, що, за словами деяких аналітиків, ускладнить шлях російської нафти на світовий ринок, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 11:39 за київським часом ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 59 центів, до 64,61 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на 55 центів, до 60,95 долара.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 26 жовтня заявив, що офіційні особи США і Китаю напрацювали "дуже істотну основу" для торгової угоди, яка дозволить президенту Дональду Трампу і президенту Сі Цзіньпіну обговорити торговельну співпрацю на цьому тижні.

Він додав, що погоджені рамки торговельної угоди між США та Китаєм дозволять уникнути 100% американських мит на китайські товари і домогтися відстрочки контролю зы сторони Пекіна за експортом рідкісноземельних елементів. Американський президент підтримав оптимістичний настрій свого міністра.

"Я думаю, що ми укладемо угоду з Китаєм… Ми зустрінемося з ними пізніше в Китаї, і ми зустрінемося з ними в США - або у Вашингтоні, або в Мар-а-Лаго (резиденції Дональда Трампа, - УНІАН)", - зауважив Трамп.

Ринковий аналітик IG Тоні Сікамор вважає, що погоджені рамки торговельної угоди допомагають розвіяти побоювання, що Росія може продовжити продавати нафту попри американські санкції завдяки "тіньовому флоту", пропонуючи сировину за зниженими цінами.

"Однак, якщо санкції проти російських енергоносіїв будуть менш ефективними, ніж очікувалося, на ринок може повернутися тиск надлишкової пропозиції", - сказав аналітик Haitong Securities Ян Ань.

Ціни на нафту та торговельна війна США та Китаю

23 жовтня ціни на нафту різко зросли після запровадження США санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть". Наступного дня "чорне золото" після ранкового зниження продовжило зростання.

Тим часом, топ-споживачі нафти США та Китай ще у першій половині жовтня рухалися до нової торговельної війни. Після обмеження на експорт рідкоземельних металів з боку Піднебесної, американський президент Дональд Трамп заявив про намір запровадити 100% мита на товари з Китаю.

Втім, 26 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон не буде запроваджувати нові мита на китайські товари.

