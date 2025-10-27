Росія втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2025 році Росія втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала, пише Axios.

"Зеленський заявив, що, за словами його генералів, Росія втратила 346 000 солдатів убитими і пораненими у 2025 році. Це практично відповідає числу мобілізованих за той самий період", - пише видання.

Зеленський також спростував заяви про те, що Росія просувається на передовій. Він заявив, що ясно дав зрозуміти Трампу, що ці заяви неправдиві, і що американська розвідка також показала, що "на полі бою зараз ніхто не перемагає".

Так, за даними української розвідки, Путін приватно хвалився союзникам, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня, але цього так і не сталося.

"Росія не може цього зробити. У неї недостатньо людей. Її сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми залишаємося практично на тому самому місці, на якому перебували останні 2-3 місяці", - підкреслив Зеленський.

Втрати росіян - новини

За оцінками The Economist, від початку повномасштабного вторгнення і до січня 2025 року сукупні втрати росіян становили від 640 тис. до 877 тис. солдатів, із яких від 137 тис. до 228 тис. загинули. До 13 жовтня ця кількість зросла майже на 60% і становила від 984 тис. до 1 млн 438 тис., з яких 190-480 тис. загиблих.

Водночас якщо порівнювати з втратами України, то навіть за найпесимістичнішими даними, у 2025 році на кожного загиблого українця припадає приблизно п'ять загиблих російських солдатів.

При цьому якщо РФ збереже нинішні темпи наступу, захоплення всієї території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей відбудеться не раніше червня 2030 року. А щоб захопити всю Україну, росіянам знадобиться ще 103 роки.

