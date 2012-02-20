Онлайн-конференція директора Київського центру зайнятості

У вівторок, 21 лютого, о 10.00 відбудеться онлайн-конференція директора Київського міського центру зайнятості Віктора СУХОМЛИНА «Надання соціальних послуг населенню та роботодавцям».

Директор столичного центру зайнятості відповість на запитання киян та жителів інших міст України, розповість про основні послуги, які надає служба зайнятості безробітним, роботодавцям і тим, хто бажає змінити роботу.

Запитання до В.СУХОМЛИНА ви можете ставити на веб-сторінці Інформагентства «Наш Продукт».

Онлайн-конференція відбудеться у прес-центрі ІА «Наш Продукт».

Відеотрансляцію онлайн-конференції в Інтернеті можна дивитись за веб-посиланням.