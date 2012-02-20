Власенко скаржиться, що його знову не пускають до Тимошенко

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що його незаконно не допускають до підзахисної, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив під час брифінгу перед Качанівською виправною колонією у Харкові, де відбуває покарання Ю.ТИМОШЕНКО.

Він нагадав, що у п’ятницю, 17 лютого, в другій половині дня керівництво Качанівської колонії «з незрозумілих причин» не допустило його до Ю.ТИМОШЕНКО. «Аргументація звучала таким чином: сьогодні ви вже один раз були, другий раз ми вас не пустимо», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

За словами адвоката, сьогодні в першій половині дня протягом двох годин його також не допускали до засудженої. «Сьогодні мене не допускали до ТИМОШЕНКО протягом двох годин з незрозумілих причин. Після чергової розмови з начальником колонії паном ПЕРВУШКІНИМ мені вдалося потрапити до Юлії Володимирівни, з нею переговорити», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

При цьому адвокат зауважив, що його підзахисну не попереджають про скасування зустрічей з ним.

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що, відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, він як народний депутат має право безперешкодно «з метою здійснення парламентського нагляду» проходити на територію Качанівської колонії.

«Стаття 24 Кримінально-виконавчого кодексу зобов’язує керівництво колонії допускати безперешкодно, без будь-яких додаткових дозволів, у тому числі народних депутатів в усі приміщення Качанівської колонії, а, по-друге, ця стаття не містить жодних обмежень, можу я один раз заходити чи сто, чи тільки троє народних депутатів чи сто. Вона не говорить про те, що ви не можете заходити після обіду, припустимо. Тобто в будь-який час народний депутат має право зайти на територію Качанівської колонії, потрапити в будь-яке приміщення з метою здійснення парламентського контролю. Однак на території Качанівської колонії ця норма не діє або діє частково», - обурився С.ВЛАСЕНКО.

За словами захисника, у зв’язку з тим, що його періодично не допускають до Ю.ТИМОШЕНКО, вони не можуть повноцінно ознайомлюватися з матеріалами кримінальної справи щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України». «А в суді в подальшому нам будуть вказувати, що ми мали можливість нормально ознайомлюватися з матеріалами справи, хоч мене через день не допускають», - заявив С.ВЛАСЕНКО. (Київський районний суд Харкова 9 лютого обмежив до 28 березня термін ознайомлення колишнього прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО та її захисників з матеріалами кримінальної справи про зловживання на посаді керівника корпорації ЄЕСУ – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого С.ВЛАСЕНКО заявив, що охоронець Качанівської виправної колонії погрожував йому відкрити вогонь на ураження у разі продовження спроб пройти на територію колонії.

«Я зараз зробив спробу ввійти в Качанівську колонію, мені сказали, що мене не пустять, і на моє прохання мене пропустити мені сказали, що якщо я зроблю ще крок уперед, вони почнуть стріляти», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Разом з тим після спілкування з журналістами С.ВЛАСЕНКО безперешкодно пройшов на територію колонії, зазначивши, що в найближчі хвилини буде мати розмову з приводу цього інциденту з керівництвом Качанівської колонії.

Пізніше в управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області заявили, що С.ВЛАСЕНКА не пустили на територію Качанівської колонії у зв’язку з тим, що у виправному закладі була перерва.