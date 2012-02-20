Афганці з організації «Ніхто крім нас» вимагають відставки уряду

Сьогодні Всеукраїнська громадська організація ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» звернулася до Верховної Ради з вимогою відправити уряд у відставку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадської організації, підкресливши, що відповідну вимогу афганці виклали в листі та направили його керівникам парламентських комітетів та опозиційних фракцій.

У своєму зверненні вони зазначають, що нехтування владою правами та свободами громадян України призвело до повного скасування передбачених законом соціальних гарантій. Така ситуація, на їхню думку, спричинила ручне встановлення їхніх розмірів.

«Збільшення виплат одним категоріям за рахунок інших, безсумнівно, принижує честь та гідність громадян країни. Виступаючи за розвиток країни на фундаментальних конституційних принципах правової держави і соціальної справедливості, ми вимагаємо негайно винести на голосування парламенту Резолюцію щодо недовіри Кабінету міністрів України», - наголошується в листі.

Представники афганської організації наголосили, що підтримують ініціативу народного депутата, голови Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ про початок збору підписів за відставку уряду.

Як повідомлялося, з листами про необхідність першочергового розгляду питання відповідальності уряду в парламент уже звернулися громадська організація «Діти війни», Всеукраїнський союз чорнобильців, Громадянський рух «Вперед!», Союз перевізників, Союз водіїв, Громадське об'єднання «За правову державу» та інші громадські організації.

15 лютого під час покладання квітів представниками влади до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у зв'язку з 23-ю річницею виведення військ з Афганістану, афганці з організації «Ніхто крім нас» вишикувалися в кілька шеренг і повернулись до них спиною.