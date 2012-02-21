Попов: додатковий мільярд з держбюджету піде на соціальний захист

Понад 1 мільярд гривень додаткових коштів, отриманих із державного бюджету, підуть на розбудову міста та соціальний захист киян. Як повідомляє сайт КМДА, про це в ефірі програми телеканалу «Київ» сказав голова КМДА Олександр Попов.

«Ми поступово вирішуємо ті проблеми, які накопичувалися роками і потребували оперативного втручання, але з різних об’єктивних та суб’єктивних причин не вирішувалися. Цей додатковий мільярд гривень ми спрямуємо на об’єкти, які потребують першочергового фінансування. Окрім капітальних вкладень на будівництво доріг, мостів і житла, я б ще додав до цього фінансування будівництва наших соціальних об’єктів – дитячих садків, шкіл, лікарень», – зазначив Олександр Попов.

Він підкреслив, що завдяки порозумінню столичної влади з урядом, загалом протягом 2011 року київська скарбниця отримала додатково понад 3 млрд. грн. з державного бюджету. У 2012 році планується продовжити цю практику взаємодопомоги.

«У 2011 році ми спрацювали дуже ефективно в плані розвитку економіки. Наші підприємства перевиконали планові показники щодо сплати податків до державного бюджету. А відповідно до законодавства, якщо територіальна громада ефективно працює і має відповідні результати, зокрема, фінансові, вона має можливість з цих коштів отримати додаткові ресурси у місцевий бюджет та розподілити їх відповідно до потреб. Таким чином, щороку ми можемо спрямовувати додаткові ресурси на соціальний захист малозабезпечених громадян та виплату муніципальних надбавок. Я вважаю це добрим стимулом, аби працювати краще й ефективніше, розвивати економіку міста», – підкреслив голова КМДА.