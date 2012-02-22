Литвин радить українським виробникам не пасти задніх у "продовольчих війнах"

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН радить українським виробникам сиру провести міжнародну експертизу, щоб покласти край усім звинуваченням на свою адресу з боку Росії.

Про це він заявив у інтерв’ю Першому національному каналу.

«Коли українські виробники на 100% упевнені, що ці сири відповідають усім міжнародним і європейським стандартам, то вони повинні запропонувати експертизу міжнародним експертам», – сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він зазначив, що українські виробники мали би працювати на випередження, оскільки відомо, що «продовольчі війни» за участі України час від часу трапляються. «Потрібно було не сидіти, рахуючи те, що отримали, а працювати на випередження і мати міжнародний сертифікат, в якому було б чітко зафіксовано, що наші сири абсолютно не підлягають під сумніви», – заявив спікер.

Він також зазначив, що втрати від останньої «сирної війни» з РФ будуть відчутні і для виробників, і для держбюджету країни в цілому.

Як повідомляв УНІАН, Росія заборонила ввезення на свою територію сирів трьох українських виробників – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл).

8 лютого інформація про це була оприлюднена на сайті Росспоживнагляду.

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії.

У Держветслужбі України такі претензії назвали безпідставними.