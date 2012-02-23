У Європі не вірять заявам Газпрому, що Україна «краде» газ
РАО попереджало, що не впорається
У Європі не вірять заявам “Газпрому” про несанкціонований відбір газу Україною.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат, коментуючи заяву голови правління “Газпрому” Олексія МІЛЛЕРА.
“Наскільки нам відомо, “Газпром” завчасно попередив європейські компанії про зниження постачань газу через великі морози в Росії”, - сказав співрозмовник агентства.
“У даному випадку йдеться скоріше про бажання представити себе в гарному світлі і залишитися у громадській думці надійним постачальником газу”, - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 22 лютого О.МІЛЛЕР заявив під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ про те, що в лютому Україна несанкціоновано відбирала російський газ, призначений європейським споживачам.
На початку лютого зменшення постачання російського газу спостерігалося у семи європейських країнах: Польщі, Словаччині, Австрії, Угорщині, Греції, Румунії та Італії.
Австрійська компанія OMV повідомила 3 лютого про те, що “Газпром” попередив її про плановані скорочення в постачаннях газу.