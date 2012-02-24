Литвин думає, що з «золотої сотні» можна узяти більше, ніж із бездітних

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що для початку потрібно ввести податок на розкіш, а не податок для бездітних громадян.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи цю ініціативу народних депутатів.

За словами В.ЛИТВИНА, по-перше, потрібно задіювати всі можливості медицини, щоб в Україні не було бездітних серед тих, хто хоче мати дітей. “По-друге, спершу ввести податок на багатство й багатих. І почати із "золотої сотні" українських мільярдерів і мультимільйонерів”, - сказав він. На думку спікера, це суттєво збільшило б можливості для розвитку дітей.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати Ярослав СУХИЙ (Партія регіонів) і Катерина ЛУК’ЯНОВА ("Наша Україна - Народна самооборона") пропонують Верховній Раді ввести податок на бездітність. Зокрема, підвищене податкове навантаження в розмірі 17% крім доходів, що перевищують 10-кратний розмір мінімальної зарплати, поширюватиметься й на бездітних українців, які досягли 30 років.