Янукович заявляє, що приїхав в Донецьку область на могилу свого духовного отця

11:54, 29 серпня 2007
Політика
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Сьогодні - 5 років з дня смерті отця Зосима

Віктор Янукович вітається з робітниками державного підприємства ”Завод імені В. А. Малишева” у рамках робочої поїздки до Харкова. 16 серпня Прем`єр-міністра Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що приїхав в Донецьку область, «щоб поклонитися своєму духовному отцю Зосимі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в селі Нікольське після відвідин служби в Свято-Нікольському соборі.

«Я приїхав на рідну землю, щоб поклонитися своєму духовному отцю Зосимі, п`ять років з дня смерті якого виповнюється сьогодні. Я приїхав на його могилу поклонитися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

 

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