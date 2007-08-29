Янукович заявляє, що приїхав в Донецьку область на могилу свого духовного отця

Прем`єр-міністра Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що приїхав в Донецьку область, «щоб поклонитися своєму духовному отцю Зосимі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в селі Нікольське після відвідин служби в Свято-Нікольському соборі.

«Я приїхав на рідну землю, щоб поклонитися своєму духовному отцю Зосимі, п`ять років з дня смерті якого виповнюється сьогодні. Я приїхав на його могилу поклонитися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.