Наливайченко стверджує, що влада готує силовий варіант виборів

Після перемоги опозиції на парламентських виборах вироки, винесені екс-міністру МВС Юрію ЛУЦЕНКУ та іншим опозиційним політикам, будуть скасовані.

Про це заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, коментуючи сьогоднішній вирок суду у справі Ю.ЛУЦЕНКА. (УНІАН: Ю.ЛУЦЕНКА засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна).

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що «як тільки теперішній режим буде усунений від влади», будуть скасовані не лише незаконні вироки, а й чиновники і судді, причетні до політичних репресій, понесуть покарання.

«Режим переслідує хибну ілюзію, що засудження лідерів опозиції та їх виключення з виборчого процесу дозволить перемогти на майбутніх парламентських виборах. Відповідь усіх чесних людей на такі дії має бути твердою – жодного голосу кандидатам від влади», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він заявив, що влада готує силовий сценарій виборів. «Сьогодні, завдяки перестановкам у силових відомствах, уже створено єдиний силовий штаб влади, що включає правоохоронні органи, судову систему і пенітенціарні установи. Цей штаб уже відпрацьовує злагодженість своїх дій на двох ключових опозиціонерах - Юрієві ЛУЦЕНКУ і Юлії ТИМОШЕНКО. У випадку успіху практику буде поширено на місця – поділена опозиція може стати легкою жертвою союзу бандитів і силовиків», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому політик переконаний - опозиційні сили мають зробити усе необхідне для перемоги на парламентських виборах у 2012 році, в тому числі створити єдиний штаб із захисту чесних виборів і протидії репресіям та сформувати єдиний виборчий список від об’єднаної опозиції як на мажоритарних округах, так і за пропорційною частиною. «Лише реальне, а не декларативне об’єднання опозиційних сил, є сьогодні запорукою перемоги на виборах, припинення політичних репресій та відновлення демократії в країні», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.