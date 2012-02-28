Іноземні журналісти скаржаться Януковичу на труднощі з акредитацією

Іноземні журналісти заявляють про ускладнення в Україні правил отримання акредитації та віз.

Про це повідомила прес-секретар Президента України, керівник Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів при Президентові України Дарія ЧЕПАК, повідомляє прес-служба глави держави.

Так, за словами Д.ЧЕПАК, 27 лютого представники іноземних ЗМІ в Україні надіслали лист з проханням про допомогу. За її словами, працівники ЗМІ скаржаться на те, що нові правила отримання акредитації та віз для журналістів відчутно ускладнили їм роботу в Україні, оскільки тепер для отримання візи необхідно здійснювати затратні фінансово і тривалі за часом поїздки додому, а потім, повертаючись в Україну, проходити тривалий процес реєстрації. «У результаті кількість журналістів, які живуть тут і пишуть про Україну, може скоротитися», –зазначено в листі.

Журналісти просять підтримки Міжвідомчої робочої групи у забезпеченні їм можливості працювати в Україні без перешкод.

Д.ЧЕПАК повідомила, що зараз формується порядок денний засідання Міжвідомчої робочої групи, яке відбудеться 15 березня. «Ми запрошуємо міжнародних журналістів, а також представників МЗС, і пропонуємо учасникам «Відкритої розмови» напрацювати спільні рекомендації для вирішення ситуації», – сказала прес-секретар Президента України.

У прес-службі нагадують, що 9 травня 2011 року набули чинності зміни до Закону України «Про інформацію», згідно з якими представники іноземних ЗМІ не потребують акредитації прес-служби МЗС для роботи в Україні.

Зміни були спрямовані на те, щоб прирівняти у правах іноземних та вітчизняних журналістів. У зв`язку із нововведеннями в іноземних журналістів виникли труднощі через відсутність посвідчення, яке підтверджує їхнє легальне перебування в Україні, а також через значний перелік документів, необхідних для отримання посвідки на тимчасове проживання, та складність їхнього оформлення і подачі.