Як виглядає лідер групи ”Лорді” без маски (фото)

Фінам, переможцям “Євробачення”, і, звичайно, найголовнішому рокеру Лорді доведеться вирішувати, що для них важливіше: їх жахливі маски або офіційний прийом у президента Тар’ї Халонен. "Руда Тар’я" хоче бачити рокерів без масок.

Як повідомляє Фederalpost.Ру, після перемоги на конкурсі “Євробачення” в Афінах популярний президент хоче запросити ще популярнішого Лорді і трьох його колег на офіційний прийом з приводу дня незалежності Фінляндії 6 грудня, пише газета Tages Anzeiger.

Проте четверо музикантів повинні прибути в президентський палац без своїх жахливих латексних масок, заявила "руда Тар’я", яка одержала таке прізвисько за яскравий колір волосся.

Після перемоги в Афінах Лорді неодноразово заявляв, що ні він, ні гітарист-зомбі, ні клавішник-валькірія, ні барабанщик-мумія ніде і ніколи не покажуться без своїх латексних костюмів. "Маски – це ми. Хто за ними ховається, нікого не має цікавити ", – сказав 32-річний монстр-рокер, що отримав при народженні ім`я Томи Путаансуус.

Тим часом, один з фінських тижневиків вже опублікував фотографії лідера групи без маски, і багато західних видань, зокрема німецька газета Bild, передрукували знімок. Публікація викликала масу обурення серед рядових фінів. Більше 70 000 чоловік вже проголосували в Інтернеті, протестуючи проти обнародування істинної особи Лорді.

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