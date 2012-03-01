"Батьківщина" відправляє представника на саміт ЄНП

Заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем‘єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ візьме участь у саміті Європейської народної партії, який відбудеться 1 березня у Брюсселі.

У рамках візиту до Бельгії 1–2 березня Г.НЕМИРЯ проведе низку двосторонніх зустрічей з високопосадовцями ЄС та європейськими політиками, повідомляє сайт БЮТ.

У саміті, зокрема, братимуть участь: Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, прем‘єр-міністр Франції Франсуа ФІЙОН, прем‘єр-міністр Польщі Дональд ТУСК, Президент Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ та Президент Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ.

ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 75 партій-членів з 40 країн, 17 голів країн-членів ЄС та 6 голів країн, які не є членами ЄС, 13 членів Європейської Комісії; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.