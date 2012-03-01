Попов зустрівся із заступником Держсекретаря США

Посольство США в Україні сприятиме залученню американських інвесторів в економіку Києва. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, під час зустрічі з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим сказав заступник Держсекретаря США Патрік Кеннеді. За його словами, бізнес США вже сьогодні виявляє зацікавленість у співпраці з Києвом та можливості інвестувати у розвиток української столиці.

«Ми всіляко вітаємо економічні ініціативи Києва і залюбки візьмемо найактивнішу участь в Інвестиційному форумі в березні. Позиція Києва дуже правильна, адже залучення інвесторів може значно покращити інфраструктуру та економіку міста», – наголосив Патрік Кеннеді.

Зі свого боку Олександр Попов запевнив, що Київ дуже зацікавлений у співпраці з США, і столична влада готова й надалі сприяти залученню американських інвестицій та реалізувати спільні україно-американські проекти. Зокрема, голова КМДА запросив інвесторів зі США долучитися до будівництва ІТ-парку у столиці. Цей інвестиційний проект у тому числі буде представлений на першому Інвестиційному Форумі у Києві. Він передбачає створення до 70 тисяч робочих місць для спеціалістів ІТ галузі.

«Минулого року ми відвідали Силіконову долину в США і були вражені потужностями та можливостями американської ІТ-галузі. Київ може і повинен використати досвід США. Ми маємо великий потенціал та перспективи розвитку цієї галузі і прагнемо їх реалізувати», – сказав Олександр Попов

Також заступник Держсекретаря подякував Олександру Попову та всій київській владі за сприяння у зведенні будівлі та облаштуванні території довкола нового Посольства США в Українні.