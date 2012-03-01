Тейшейра незабаром залишить Україну

Європейський Союз замінить у порядку ротації керівника свого представництва в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРА у липні 20012 року.

Про це повідомляє газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 34 від 1 березня) з посиланням на свої джерела.

"Незважаючи на те, що Брюссель чітко підтримав у конфлікті позицію свого посла, пан ТЕЙШЕЙРА незабаром все ж таки залишить Україну - але не у зв`язку з відкликанням, а у порядку ротації. Це відбудеться не пізніше липня 2012 року", - повідомляє видання.

Газета також повідомляє, що Міністерство закордонних справ України неодноразово робило дії "з боротьби" з керівником Представництва ЄС в Україні.

"З 13 лютого у ряді українських Інтернет-ЗМІ було опубліковано не менш як п`ять матеріалів, що містять жорстку критику на адресу посла, з баннерною рекламою їх розміщення. У представництві ЄС ці матеріали визнали "проплаченими". Співрозмовники "Ъ" у виданнях, що розмістили ці тексти, підтвердили, що вони розміщувалися на правах реклами", - пише "КоммерсантЪ-Украина".

Видання також з посиланням на джерела в зовнішньополітичному відомстві України зазначає, що МЗС дійсно причетне до розміщення деяких текстів, що викликали занепокоєність ЄС. На цьому фоні заява МЗС була болюче сприйнята в Брюсселі. "Це виглядало як удар не по ТЕЙШЕЙРІ, а як зневажливе ставлення до позиції всіх 27 країн Євросоюзу", - цитує видання слова свого співрозмовника в структурах ЄС, який також звернув увагу на збіг у часі української заяви з безпрецедентним обміном звинуваченнями між ЄС і Білоруссю.

"Заява МЗС за стилем і риторикою співпадає із заявами білоруського уряду. Але ж Білорусь перебуває у стані глибокої холодної війни з ЄС, а не на етапі переговорів про підписання угоди про асоціацію", - цитує газета заступника директора фонду ПАУСІ Святослава ПАВЛЮКА.

С.ПАВЛЮК припустив, що МЗС України сподівався на відкликання представника ЄС у відповідь на звинувачення Києва. "Тактика - уникнути відповідальності за провал у взаємовідносинах з ЄС. Якби вдалося відкликати посла, можна було сказати - бачите, хто винен? І ЄС це визнав, відкликавши невдаху!", - наголосив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого у МЗС України заявили, що із зростаючим здивуванням спостерігають за публічними висловлюваннями посла ЄС в Україні, які від місяця до місяця все менше відповідають тому, що за усталеними в міжнародному спілкуванні традиціями можуть собі дозволити дипломати.

«Від ситуації навколо майбутніх виборів мера міста Києва до стану інвестиційного клімату в Україні – все те, що зазвичай є предметом обговорення українських громадян, політиків та експертів, регулярно стає приводом для коментарів та оцінок людини, до чиїх офіційних функцій входить представляти дипломатичні інтереси інтеграційного об’єднання іноземних держав.

Питання навіть не лише в тональності висловлювання посла ТЕЙШЕЙРИ, а в тому, що той, хто був направлений в Україну як дипломат, і саме в такій якості сприймається і в Брюсселі, і в Києві, самочинно прагне перетворитися фактично на учасника українських внутрішньополітичних процесів та публічного дискурсу. Ми б спокійно і навіть з радістю спостерігали за «українізацією» пана ТЕЙШЕЙРИ, якби його політологічні оцінки та судження сприймалися українськими громадянами та ЗМІ як його особиста думка, а не офіційна позиція 27 країн-членів Європейського Союзу», - йшлося у переданому агентству УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України щодо публічної діяльності посла ЄС в Україні.

Мая КОЧИЯНЧИЧ, прес-секретар Високого представника ЄС Кетрін ЕШТОН заявила, що зауваження МЗС України на адресу керівника Представництва ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ є невиправданими і необгрунтованими.

"Посол Пінту ТЕЙШЕЙРА і надалі має повну довіру Європейського Союзу і підтримку Високого представника ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки - віце-президента Європейської комісії Кетрін ЕШТОН і Європейської служби зовнішньої дії", - заявила М.КОЧИЯНЧИЧ.