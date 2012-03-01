Резолюція ЄНП: Угоди з ЄС не буде, поки Луценко і Тимошенко за ґратами

Європейська народна партія (ЄНП) поділяє позицію Європейського парламенту і урядів Євросоюзу, що Угода про партнерство й асоціацію між Україною та ЄС не повинна бути підписана й ратифікована, поки лідери української опозиції перебуватимуть за ґратами і не зможуть взяти участь у виборах.

Про це йдеться у резолюції ЄНП, ухваленій сьогодні на Президії партії, повідомляє офіційний сайт Юлії ТИМОШЕНКО.

"Європейська народна партія закликає владу України дотримати свої зобов’язання щодо гарантування відповідності наступних парламентських виборів міжнародним стандартам з повноцінною участю, в тому числи у виборчій кампанії, опозиційних політиків і лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО", – йдеться в резолюції.

У документі також висловлена стурбованість ЄНП руйнуванням судової системи в України, включаючи численні недоліки у сфері її незалежності, неупередженості, прозорості та вибіркового застосування. "Європейська народна партія закликає владу України внести поправки до Кримінального кодексу у відповідності до міжнародних і європейських стандартів, а також припинити переслідування політичної опозиції", - наголошується у документі.

Крім того, зазначається, що Європейська народна партія глибоко занепокоєна станом здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА, а також небезпечними для здоров’я умовами їхнього перебування у в’язниці. Партія також звертає увагу на останній візит міжнародних медичних експертів. "ЄНП закликає владу України не ставити під сумнів їхні висновки та виконати їхні медичні рекомендації і, у разі необхідності, дозволити лікування за межам тюремної системи", – йдеться у резолюції.

"ЄНП просить владу України дозволити проведення аналогічних незалежних міжнародних медичних обстежень у майбутньому на регулярній основі, а також регулярних токсикологічних аналізів у незалежних лабораторіях Європейського Союзу", – підкреслюється у документі.

Європейська народна партія ще раз наголошує, що вимагає негайного звільнення Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКА та інших політичних в’язнів.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі сьогодні відбувається саміт ЄНП, у ньому бере участь донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія. Партію Ю.ТИМОШЕНКО «Батьківщина» на саміті представляє перший заступник голови Григорій НЕМИРЯ.