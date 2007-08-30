Партії викинуть на агітацію 2 мільярди?

За оцінками Комітету виборців України, агітаційна кампанія всіх суб’єктів виборчого процесу може коштувати до 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління КВУ Ігор ПОПОВ, представляючи черговий звіт Комітету виборців під час круглого столу на тему: “Особливості агітаційної кампанії та висвітлення в ЗМІ позачергових виборів”.

За його словами, КВУ констатує, що агітаційна кампанія загалом проходить вільно, без перешкод. І.ПОПОВ підкреслив, що із 21 зареєстрованого суб’єкта виборчої кампанії агітацію проводять лише 10 політичних сил. При цьому ці кампанії максимально централізовані, і основні кошти витрачаються на розміщення рекламних роликів на центральних телеканалах, замовлення реклами на зовнішніх носіях через мережеві агентства, поширення поліграфічної продукції через комерційні служби доставки.

При цьому І.ПОПОВ констатував, що використання ідеологічних прихильників партій для ведення агітації «від дверей до дверей» мінімізовано через втрату прихильників, що пов’язано із байдужим ставленням українського суспільства до політики.

КВУ констатує, що фінансування агітаційних заходів здійснюється недостатньо прозоро, і значна частина витрат може бути проведена поза виборчим фондом. Також КВУ вважає, що в ЗМІ нерідко публікуються недостовірні дані соціологічних досліджень.

У свою чергу, кандидат у народні депутати від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО розповів, що сьогодні більшість центральних каналів використовує таку практику: Президента і прем’єр-міністра вони показують безкоштовно, а всі інші партії і блоки - лише за гроші. Так, за даними А.ШЕВЧЕНКА, вартість гостьової студії на центральному телеканалі коштує 70 тис. дол., інформаційний сюжет про партію – 25 тис. дол. За його словами, один центральний канал за тиждень може збирати 1 млн. дол. за приховану рекламу.

У свою чергу, кандидат в народні депутати від “Наша Україна – Народна самооборона” Ірина ГЕРАЩЕНКО не погодилась зі словами І.ПОПОВА про те, що сьогодні політичні сили основну увагу сконцентрували на рекламу в центральних ЗМІ. Вона підкреслила, що, зокрема, її блок закріпив своїх кандидатів в народні депутати за кожним регіоном, причому це стосується не лише великих міст і районів, а й невеликих сіл. І.ГЕРАЩЕНКО наголосила, що ця акція не завершиться виборчою кампанією, і депутати продовжуватимуть тримати зв’язок з цими регіонами.

Також вона висловилась за проведення теледебатів. Її думку підтримав і А.ШЕВЧЕНКО, який взагалі запропонував, щоб кожна політична сила визначилась із своїм кандидатом в прем’єр-міністри, і таким чином доцільно було б провести своєрідні “прем’єрські” дебати.