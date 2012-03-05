Опозиція наполягає на зустрічі з Януковичем без союзників

Опозиційні сили наполягають на публічній зустрічі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ без залучення провладних фракцій.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів фракцій НУ-НС Миколи МАРТИНЕНКА та «БЮТ-Батьківщина» Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА, повідомили УНІАН у прес-службі фракції НУ-НС.

«Після наших публічних звернень прес-служба Президента повідомила про його намір провести зустріч на початку наступного тижня. Однак президентська Адміністрація вирішила змінити формат і «заговорити», нівелювати гострі та неприємні для ЯНУКОВИЧА питання. А це - знищення демократії, політичні переслідування, невиконання резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи, соціально-економічні провали влади», - зазначається у заяві.

«В опозиції є чіткі пропозиції і законодавчий пакет першочергових кроків для виправлення ситуації. І якщо Президент має волю до відвертої і відкритої розмови з опозицією, якщо він не буде ховатися за спини своїх союзників, тоді ми підтверджуємо свою готовність до негайної зустрічі. Об’єднана опозиція готова делегувати своїх представників в будь-який момент і хотіла би бачити з іншого боку саме Президента, який сконцентрував у своїх руках всю владу. Якщо ж Віктор ЯНУКОВИЧ наполягатиме на форматі «всі фракції», то це означатиме лише одне - його небажання навіть спілкуватися з опозицією, яка представляє значну частину суспільства», - йдеться у заяві.

«Опозиція категорично проти того, щоб долучати до нашої зустрічі з Президентом провладні фракції. Парламентська більшість є суто технічним виконавцем волі Президента і голосує, як скажуть, він може спілкуватися з цими фракціями хоч щодня. Ми не хочемо, щоб важлива розмова про майбутнє країни перетворилась на фарс, який країна регулярно бачить у Верховній Раді у виконанні провладних депутатських фракцій», - наголосили М.МАРТИНЕНКО та А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня прес-служба глави держави повідомила, що у робочому графіку В.ЯНУКОВИЧА на початок наступного пленарного тижня роботи Верховної Ради запланована зустріч з керівниками фракцій, у тому числі опозиційних.

Наступний пленарний тиждень у ВР відбудеться 13-16 березня.