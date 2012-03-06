Члени ПА ОБСЄ пояснили, чому вважають Тимошенко політв'язнем
Дії влади породжують сумніви щодо умов утримання та стану здоров’я Тимошенко
Члени Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вальбурга ДУГЛАС та Аса ЛІНДЕСТАМ, які вчора відвідали Качанівську виправну колонію у Харкові, вважають екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО політичним в’язнем.
Про це віце-президент ПА ОБСЄ В.ДУГЛАС заявила, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, чи вважають члени асамблеї Ю.ТИМОШЕНКО політичним в’язнем.
«Ми просто говоримо про те: якщо такі питання вирішуються політичним способом стосовно політичного лідера, то тоді так, це політичний в’язень», - сказала В.ДУГЛАС.
Віце-президент ПА ОБСЄ висловила здивування тим, що керівництво Державної пенітенціарної служби України та Міністерство закордонних справ України не надали їм дозволу на зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО. На думку В.ДУГЛАС, такі дії влади породжують сумніви щодо умов утримання та стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.
«Щоб могло вийти з цього спілкування? Тільки те, що наші занепокоєння стали б меншими. Але оскільки цього не відбулося, вони посилились», - сказала В.ДУГЛАС.