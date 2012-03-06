Огризко каже, що після виборів Росія згадуватиме про Україну з єдиною метою

Екс-міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО прогнозує, що після президентських виборів у Росії не варто очікувати позитивних змін у відносинах з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції «Якими будуть українсько-російські відносини після президентських виборів в Росії?».

«Стосовно України, думаю, що жодних змін не відбудеться в позитивному плані, оскільки не змінилася сутність російської влади, Російської держави. Про нас будуть згадувати щоранку і щовечора з єдиною метою - максимально швидко підтягти до так званих пострадянських євроінтеграційних утворень», - сказав він.

На думку В.ОГРИЗКА, відносини України і Росії мають базуватися виключно на нормах міжнародного права.

«Якщо ми будемо зводити відносини двоїх країн до відносин двох осіб, то це означає, що ми ризикуємо завести їх у такі ситуації, які можуть дуже негативно позначитися як на долях цих двох країн, так і на долі цього регіону, тому що йдеться не про маленькі країни», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він вважає, що запорука успіху для України полягає у максимально швидкому курсі на євроінтеграцію і згодом у членстві в НАТО.

В.ОГРИЗКО також зазначив, що поважного ставлення до підписаних угод з боку Росії впродовж останнього часу не спостерігалося. Він має великі сумніви, що ця тенденція зміниться після президентських виборів.

«Але в разі, якщо наша влада спроможеться сформулювати дуже чіткі національні інтереси і пріоритети, які, безумовно, мають базуватися на міжнародному праві, то це є надзвичайно потужний аргумент у переговорах не лише у двосторонньому форматі, а й при нашому спілкуванні з іншими суб`єктами міжнародного права, зокрема, якщо говорити про газові справи у міжнародних юридичних інституціях», - додав він.

Говорячи про ситуацію в Росії, В.ОГРИЗКО не виключив, що після обрання Президентом РФ Володимира ПУТІНА може утворитися тандем ЗЮГАНОВ-ПУТІН.

"Я не виключаю, що тандем ЗЮГАНОВ-ПУТІН може відбутися, і комуністи можуть отримати певну кількість місць навіть у виконавчій владі. Тому що чим більше комунізму, тим менше демократії. І для ПУТІНА така система є цілком нормальною", - сказав В.ОГРИЗКО.