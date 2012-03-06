Турчинов: У парламенті вже шукають «тушку», щоб змінити закон про вибори

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє про намір влади фальсифікувати результати парламентських виборів завдяки законодавчому перерозподілу виборчих округів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«За вказівкою Адміністрації Президента, правлячою партією внесено подання до Конституційного Суду (щодо положення закону про одночасне балотування кандидатів у народні депутати за партійними списками та у мажоритарних округах – УНІАН), мета якого - почати процес деформації, ревізії виборчого законодавства. Зараз в Адміністрації Президента відпрацьовані зміни до закону (про вибори народних депутатів – УНІАН), які планують зареєструвати найближчим часом. І для цього депутатам від партії влади доручено підшуковувати в парламенті «тушку». Тобто, не від Партії регіонів – якогось зрадника, який внесе відпрацьований в Адміністрації Президента законопроект щодо змін до виборчого законодавства», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він пояснив, що цими змінами до виборчого законодавства планується ввести прив’язку виборчих округів до регіонів, незважаючи на кількість населення в кожній області. За словами О.ТУРЧИНОВА, зокрема, передбачається зменшити по одному виборчому округу у Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях, та збільшити на три кількість виборчих округів у Донецькій області та по одному - у Криму, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.

Також О.ТУРЧИНОВ наголосив, що цими законодавчими змінами влада планує прив’язати закордонний виборчий округ до Донецької області, а не до Київської, як це завжди було під час виборів. За його інформацією, зміна прив’язки закордонного округу планується у зв’язку з тим, що у Донецькій області проживає найбільша кількість населення, ніж у будь-якому іншому регіоні.