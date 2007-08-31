Ющенко: корумпованих суддів треба садити не рідше, ніж раз на місяць

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності обмеження недоторканності суддів. Про це він заявив, представляючи свої антикорупційні ініціативи сьогодні на Координаційній нараді керівників правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЮЩЕНКА, нагальною проблемою є обмеження недоторканності суддів і народних депутатів.

«У мене немає потреби в цій аудиторії, яка своїй сумлінням відстоює верховенство права і закону, говорити наскільки важливі ці речі – рівність перед законом усіх», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО знову повторив свою позицію щодо неможливості існування пільг і преференцій окремих категорій населення. Також він нагадав свою позицію, що єдиною преференцією для державних службовців, депутатів, суддів має бути їх заробітна плата. Президент вважає, що політичний імунітет у цих категорій має бути, але це не означає, що вони не можуть постати перед законом.

«Закон має бути один для всіх. Вибачте, це не моя політична реклама, я до вас зараз апелюю як до громадян, до людей, від яких залежить важлива функція в цій державі. Якщо ми з вами не доб’ємось рівності перед законом усіх, нам не варто говорити про справедливість в цій країні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також доручив Службі безпеки України активніше працювати щодо притягнення до відповідальності суддів, які беруть хабарі. «Через те, що в цьому ланцюжку правоохоронних органів з’являється один хабарник, обривається весь ланцюжок, навколо якого держава склала колосальні зусилля. І на виході з’являється пшик тільки через те, що з’являється один хабарник, який може закрити, заховати, замуляти будь-яку справу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив переконання, що в СБУ та інших правоохоронних органах є інструменти і механізми, щоб вивести «такого роду ділків як КОРНІЄЦЬ (суддя Бориспільського суду Київської області - УНІАН), так званого суддю, щоб він сидів за гратами». На думку В.ЮЩЕНКА, принципово необхідно ставити питання, що СБУ, правоохоронні органи такого роду злочинця зможуть посадити. І це потрібно робити, вважає В.ЮЩЕНКО, не рідше, ніж раз на місяць. При цьому Президент висловив упевненість, що це буде найкращою профілактикою для всіх інших.