Опозицію переконують, що похід на вибори трьома колонами - програшний

Громадські та політичні організації Сумщини та Луганщини закликають опозицію йти на вибори єдиним списком.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Громадської ініціативи «Оновлення країни», сьогодні таке звернення представники громадських організацій Сумщини та Луганщини направили до Комітету опору диктатурі.

«Опозиційні політичні сили повинні взяти участь у виборах до парламенту єдиним списком, скоординувати свої зусилля для проведення чесних виборів та захисту їх результатів на всеукраїнському та місцевому рівнях, після проведення виборів об’єднатися у парламенті», - йдеться у зверненні активістів Луганщини.

Сумські представники громадських та політичних організацій вважають, що єдиний опозиційний список унеможливить входження до парламенту так званих тушок.

«Вважаємо програшним похід опозиції на вибори трьома колонами. Лише єдиний опозиційний список може здобути перемогу на виборах і забезпечити перемогу проукраїнського кандидата на строкових та дострокових президентських виборах», - відзначають на Сумщині.

У Сумах та Луганську відповідне звернення підписали: ГІ «Оновлення країни», молодіжне крило Народного руху, ГО «Центр розвитку», ГО «Молодіжний націоналістичний конгрес», ГО «Спілка української молоді «Сумщина», ЛОО "Ліберальне молодіжне об'єднання", ГО "Студентське братство Луганської області", ГО "Українська справа", ЛОО "Молодий Народний рух", ГО "Центр європейських ініціатив", ГО "Луганська молодіжна екологічна асоціація", Краснолуцький осередок "УСДМ".