Представники ОБСЄ переконалися, що Тимошенко ув'язнена з політичних мотивів

Віце-президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Вальбурга Хабсбург ДУГЛАС (Швеція) та депутат ПА ОБСЄ від Швеції Аса ЛІНДЕСТАМ вважають, що влада України своїми діями підтверджує, що екс-прем'єр-міністра Юлыю ТИМОШЕНКО засуджено за політичними мотивами.

"Юлія ТИМОШЕНКО намагалася організувати опозицію, а ставлення до неї зараз свідчить про те, що вона не звичайний в’язень. Вона не може використовувати телефон, не може зустрічатися з закордонними гостями, за нею спостерігають цілодобово – це показує, що вона не звичайний в’язень. А якщо, як каже уряд, вона не політичний в’язень, тоді я ставлю питання – чому нам не дозволяють зустрітися?" - сказала В.Х.ДУГЛАС в інтерв’ю телеканалу ТВі, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу А.ЛІНДЕСТАМ додала, що саме приналежність до опозиції стала головною причиною переслідування Ю.ТИМОШЕНКО. "Ми вважаємо, що вона сидить у в’язниці тому, що вона належить до опозиції. І через це її посадили за грати. У такому випадку вона не загрожує як конкурент під час наступних виборів", - підкреслила вона.

В.Х.ДУГЛАС та А.ЛІНДЕСТАМ зазначили, що незважаючи на свою різну партійну приналежність, однаково оцінюють ситуацію навколо кримінального переслідування Ю.ТИМОШЕНКО.

"Моя колега (А.ЛІНДЕСТАМ) - секретар соціал-демократичної групи у ПА ОБСЄ. Я - консерватор. І якщо ми приїхали разом, це передусім свідчить про те, що ми солідарні з пані ТИМОШЕНКО, але це ніяк не пов’язано з партійними речами", - наголосила віце-президент Парламентської асамблеї ОБСЄ В.Х.ДУГЛАС.

Як повідомлялося, В.Х.ДУГЛАС та А.ЛІНДЕСТАМ 5 березня знаходилися в Україні з візитом. Європейські політики відповідно до українського законодавства звернулися до влади України з клопотанням про відвідування Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії.

Проте влада України відмовила делегації ПА ОБСЄ у наданні дозволу для відвідування Ю.ТИМОШЕНКО.