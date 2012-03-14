Пшонка представив нового прокурора Львівської області

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка представив колективу Львівської обласної прокуратури новопризначеного прокурора області Олега Василенка і провів нараду щодо використання прокурорами своїх повноважень для подолання негативних тенденцій у протидії злочинності та корупції

Як повідомляє прес-служба ГПУ, участь у нараді взяли прокурори областей України, керівники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів Львівщини.

«Люди очікують від нас своєчасної та реальної допомоги, тому прокурори повинні повною мірою використовувати свої повноваження для подолання негативних тенденцій у протидії злочинності та корупції. Це стосується і забезпечення прийняття законних рішень за кожною окремою заявою будь-якого громадянина», - наголосив Генеральний прокурор України.

Крім того, Віктор Пшонка підкреслив, що прокурори зобов’язані постійно підвищувати рівень та якість координаційної діяльності.

«Це вимога закону, це моя вимога як Генерального прокурора України. Для її належного виконання центральним апаратом розроблено Положення про координаційну діяльність правоохоронних та інших державних органів», - зазначив він.