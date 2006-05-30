Черновецький хоче довести, що порядок б`є клас

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ затвердив графік проведення громадських слухань у районах міста столиці щодо існуючих проблем забудови та життєдіяльності міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, згідно з підписаним мером документом, впродовж червня слухання будуть проведені в усіх районах Києва.

Таким чином, у Голосіївському районі: 1 червня відбудуться слухання щодо проблемних питань розміщення та будівництва об`єктів в кварталах існуючої забудови району; 6 червня – по питанню розміщення торгівельних майданчиків біля торгівельного комплексу «Магелан»; 13 червня - питання перспективного розвитку промислової зони «Нижня Теличка»; 20 червня - землевідведення та планування інфраструктури селища Чапаївка.

У Дарницькому районі заплановано: 6 червня провести слухання щодо життєдіяльності та проблем мікрорайону «Харківський масив – 5»; 8 червня - проблемні питання розміщення та будівництва об`єктів в кварталах існуючої забудови Дарницького району; 16 червня - життєдіяльність та проблеми мікрорайону «Харківський масив – 6»; 20 червня - життєдіяльність та проблеми мікрорайону «Позняки - 6»; 29 червня - життєдіяльність та проблеми мікрорайону «Позняки - 4».

У Деснянському районі відбудуться слухання: 9 червня – впорядкування несанкціонованих стоянок по вул. Лисківській та Радунській; 11 червня - обговорення детального планування с. Троєщина; 13 червня - телефонізація приватного сектору с.Троєщина; 15 червня - проблемні питання розміщення та будівництва об`єктів в кварталах існуючої забудови Деснянського району та про встановлення домофонів у під’їздах житлових будинків; 24 червня - обговорення питань щодо комплексної забудови та благоустрою ж/масиву "Вигурівщина-Троєщина"; 29 червня - про встановлення антени мобільного зв`язку на пр. Маяковського, 59-а.

У Дніпровському районі: 8 червня - слухання про життєдіяльність та проблеми мікрорайону "Березняки"; 15 червня - про життєдіяльність та проблеми мкр "Райдужний -1"; 22 червня обговорюватимуться проблемні питання розміщення та будівництва об`єктів в кварталах існуючої забудови району та про життєдіяльність та проблеми мікрорайону "ДВРЗ"; 29 червня - про життєдіяльність та проблеми мкр "Куликове поле".

У Печерському районі призначені громадські слухання на 6 червня щодо питання розвитку освіти та роботи з молоддю в Печерському районі; 13 червня – питання медичного та соціального захисту мешканців району; 20 червня - питання житлово-комунального господарства та транспортного обслуговування Печерська; 27 червня - питання житлово-комунального господарства.

Оболонський район проведе слухання 8 червня щодо розвитку освіти в районі; 15 червня – про забезпечення громадського порядку та суспільного спокою; 22 червня – про покращення транспортного обслуговування мешканців мікрорайону №8; 29 червня - проблемні питання розміщення та будівництва об`єктів у кварталах існуючої забудови району.

У Подільському районі: 1 червня відбудуться слухання по темі упорядкування та благоустрою Контрактової площі та прилеглої до неї території; 8 червня - облаштування паркової зони навколо "Синього озера", мікрорайон "Виноградар"; 13 червня – щодо функціонування Клінічної лікарні № 15 на Подолі; 15 червня – по питаннях паркування приватних автомобілів та маршрутних таксі на території зупинок громадського транспорту, тротуарів та пішохідних переходів; 22 червня - проблемне будівництво на території Подільського району із залученням представників-забудовників; 29 червня - встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях.

Святошинський район: 7 червня пройдуть громадські слухання про соціально-економічний розвиток житлового масиву Південна Борщагівка; 14 червня – щодо питання зведення у мікрорайоні житлового будинку будівельною фірмою "Еліт-груп".

У Солом`янському районі відбудуться зустрічі громадян з представниками влади району та міста: 1 червня - з питань утримання територій, що відносяться до ДЕЖ-907; 8 червня - з питань утримання частини територій, що відносяться до ДЕЖ-902 та ДЕЖ-905; 15 червня – з питань утримання частини території, що відноситься до ДЕЖ-911; 22 червня - утримання територій, що відносяться до ДЕЖ-901 та частини територій ДЕЖ-902; 27 червня - проблемні питання розміщення та будівництва об`єктів в кварталах існуючої забудови району; 29 червня – з питань утримання територій, що відносяться до ДЕЖ-908 та ДЕЖ-912.

У Шевченківському районі: 8 червня розглядатимуться питання розвитку підприємництва у районі; 15 червня - питання освіти і дошкільного виховання; 22 червня - питання благоустрою території мікрорайону Сирець-Дорогожичі; 29 червня - питання соціального захисту населення району.