Азаров не розуміє, чому парафування відклали у «довгий ящик»

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що парафування Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом відкладається «у довгий ящик» з надуманих причин.

Про це він повідомив в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt.

«Ми доклали величезних зусиль під час переговорів, текст договору вже практично готовий. І от тепер, через багато років, він відкладається «у довгий ящик» з надуманих причин. Так, ми розчаровані», - заявив М.АЗАРОВ.

Відповідаючи на запитання, хто винний у затягуванні парафування, глава уряду, зокрема, відзначив, що не Україна «відсунула угоду на другий план». Коментуючи репліку журналіста Die Welt про те, що перешкодою парафуванню є вирок Юлії ТИМОШЕНКО, глава українського уряду поцікавився, а як би оцінили поведінку прем'єр-міністра в країнах ЄС, якби він підписав контракт, за підсумками якого держава зазнавала б колосальних збитків. «Крім того, вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) підписала контракт без схвалення Кабінету міністрів. Хіба в ЄС за таку поведінку прем'єр-міністр не був би покараний?», - відзначив М.АЗАРОВ.

«Я бажаю багатьом країнам такого рівня демократії, як в Україні. Збори, публікації - все це проводиться вільно. У опозиції є газети та інтернет-сайти. Когось переслідують за критику уряду? Якщо ви знаєте про такі випадки, зателефонуйте мені, будь ласка. На даному етапі немає жодної небезпеки для демократії», - констатував М.АЗАРОВ.

Він також закликав журналістів не вірити стереотипам, які намагається нав'язати опозиція в Україні.

Нагадаємо, Україна і ЄС ведуть переговори щодо Угоду про асоціацію з 2007 року, і лише 19 грудня минулого року сторони заявили про завершення переговорів.

Водночас підписання і парафування документа залишається відкритим через внутрішньополітичну ситуацію в Україні і політичні процеси проти опозиції, які, на думку ЄС, мають політичне підґрунтя.

13 березня 2012 року в Єврокомісії повідомили УНІАН, що Україна і Європейський Союз планують підготувати парафування Угоди про асоціацію до 30 березня.

Як повідомив прес-секретар комісара ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Петер СТАНО, “технічні команди двох сторін (ЄС і України) завершують розгляд консолідованого тексту з метою зробити можливим парафування Угоди про асоціацію між ЄС і Україною головними парламентерами 30 березня”.

Разом з тим, П.СТАНО нагадав, що парафування є технічним процесом.

“Щодо підписання, ми нагадуємо про домовленість лідерів на саміті (саміт Україна-ЄС – УНІАН) у грудні, що досягнення України, зокрема, у сфері поваги загальних цінностей і верховенства права матимуть вирішальне значення для швидкості її політичної асоціації і економічної інтеграції з ЄС, включаючи укладання Угоди про асоціацію”, - відзначив П.СТАНО.