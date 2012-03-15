Акція на підтримку білоруського політв'язня Сергія Коваленка, який знаходиться у критичному стані

16 березня 2012 р., у п'ятницю, а 13.00 біля посольства Республіки Білорусь у Києві (вул. Коцюбинського, 3) відбудеться акція солідарності з білоруським політв'язнем Сергієм Коваленком, котрий продовжує голодувати у в'язниці та знаходиться в критичному стані.

Подібні акції, що закликають звільнити Сергія Коваленка, вже проходили у Білорусі та країнах Євросоюзу. Звільнити активіста вимагає також Президент Європарламенту Мартін Шульц.

Активіст Конституційно-Християнської Партії - Білоруського Народного Фронту Сергій Коваленко вивісив на головній новорічній ялинці м. Вітебська в 2010 р. національний біло-червоно-білий (невизнаний владою Лукашенка) білоруський прапор. Через це його було жорстоко побито та засуджено за кримінальною статтею до трьох років «домашньої хімії».

Наприкінці 2011 року арештований за порушення умов т. зв. «домашньої хімії». Покараний на 2 роки та 1 місяць колонії загального режиму. З 8 лютого Коваленко безперервно голодує. Таким чином він протестує проти цього рішення. Станом на 12 березня Сергій важив 51 кг при температурі 35,2°. При цьому зазнає переслідувань з боку силових структур його дружина з двома дітьми (Сергій був єдиним годувальником родини).

Білоруський прес-центр в Україні запрошує представників українських політичних партій, громадських об'єднань, журналістів та простих громадян висловити свою солідарність

із білоруським патріотом.