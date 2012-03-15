Єфремов думає, що за перерву у ВР порахують голоси за Омбудсмана

Результати голосування щодо обрання нового Уповноваженого Верховної Ради з прав людини будуть відомі під час вечірнього пленарного засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За словами О.ЄФРЕМОВА, голосування по двох кандидатурах, які внесені у бюлетень – Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ та Євгенія ЗАХАРОВА – будуть проводитися під час великої перерви у засіданні ВР, і під час цієї ж перерви підбиватимуть підсумки.

«О 16.00 буде оголошення результатів в сесійній залі», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що фракція Партії регіонів голосуватиме за кандидатуру В.ЛУТКОВСЬКОЇ.

Водночас він не взявся прогнозувати, яким чином голосуватимуть інші фракції.

Говорячи про кандидатуру Є.ЗАХАРОВА, лідер фракції Партії регіонів зазначив, що ця людина є дуже заангажованою. «По багатьох питаннях він давав свою випереджаючу точку зору, як мені здається, односторонньо і дуже заангажовано», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він наголосив, що фракція Партії регіонів пропонувала колегам з опозиції внести іншу кандидатуру.