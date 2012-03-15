Сухий заявляє, що у ПР кризи немає

Партія регіонів у кризі не перебуває. Про це заступник голови Комітету ВР з питань соціальної політики та праці, член фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ заявив в інтерв’ю УНІАН.

Зокрема, на прохання прокоментувати прогнози, що на Партію регіонів чекає таке ж майбутнє, як і на попередні пропрезидентські політичні сили, Я.СУХИЙ заявив: «Нічого подібного не буде! Бо попередники, які розпалися, ви, мабуть, маєте на увазі «Нашу Україну», були не ідеологічними. А Партія регіонів має чітку ідеологію, тому має своїх симпатиків. Зокрема, це підтримка вітчизняного виробника, преференції базовим галузям народного господарства, високі технології».

За словами Я.СУХОГО, «найголовніша ідеологічна складова ПР — це необхідність реформування всіх сторін суспільно-економічного життя. Без цього модернізації країни не буде. Відповідно, не буде незалежної України, ми перетворимося в якийсь придаток Російської Федерації».

Тому, каже депутат, «Партія регіонів на сьогоднішній день у кризі не перебуває. Ми маємо можливість і право критикувати. На останньому засіданні фракції партійці жорстко критикували уряд, називали їхні прорахунки. Нас нормально слухали, нормально сприймали…».

Як відзначив Я.СУХИЙ, у Партії регіонів, як і в будь-якому живому організмі відбуваються процеси абсолютно зрозумілі й прозорі — йде боротьба між партійною бюрократією. Такі процеси відбуваються в кожній партії.

«Погано, коли партія, наприклад, БЮТ, уособлюється однією людиною, тоді нема можливості з кимсь боротися і відстоювати якусь точку зору. Я не можу на прикладі якоїсь обласної організації сказати, що йдуть якісь негативні процеси розчарування чи розвалу. Десь вийшли люди з партії, а десь зайшли. Це ж не КПРС і добре, що ПР не одержавлена», - вважає він.

«Партія регіонів на сьогодні — це живий, нормальний, політичний організм, який діє так, як і вся наша господарка, тобто нема захмарних успіхів, але й нема відчаю», - зазначив Я.СУХИЙ.

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