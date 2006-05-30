Прес-конференція першого Президента Федерації хокею України Анатолія Хорозова, який увійшов до Книги рекордів Гіннесса

Перший українець - в Залі хокейної слави Міжнародної Федерації Хокею в Торонто! Відтепер разом з іменами видатних хокеїстів, тренерів, менеджерів буде ім`я українця Анатолія Хорозова - першого Президента Федерації хокею України, який беззмінно очолював цю організацію 38(!) років, і включеного за це досягнення в Книгу рекордів Гіннесса, одного з родоначальників однієї з найпопулярніших і видовищних спортивних ігор в нашій країні. Це урочиста подія відбулася в Ризі, де крім чемпіонату світу проходив черговий конгрес Міжнародної Федерації Хокею, на якому наш співвітчизник і був нагороджений почесним дипломом і знаком приналежності до Залу хокейної слави. Днями Анатолій Хорозов повернувся з латвійської столиці. Враховуючи неординарність події для України, 31 ТРАВНЯ в конферец-залі готелю "Салют"(Київ, вул.Січневого повстання,11-б) відбудеться прес-конференція Анатолія Хорозова. Початок о 15 годині. Після закінчення - фуршет. Очікуються імениті гості. Підтвердити Вашу участь у прес-конференції ви можете до 31 травня до 13 години включно, надіславши інформацію на цю електронну адресу або подзвонивши за телефоном 8 067 503 48 62. Денис Панченко, журналіст, продюсер. 3 липня в київському Палаці спорту відбудеться вшановування Анатолія Хорозова. Відбудеться матч ветеранів України і Росії і грандіозний гала-концерт.Організатор – фірма « Денис Панченко продакшн».