Сухий: Україна «сто років не потрібна» Європі

Україна «сто років не потрібна» Європі, «усі ці рухи в нашу сторону були для того, аби посмикати ПУТІНА й Росію». Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив заступник голови Комітету ВР з питань соціальної політики та праці, член фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ.

Зокрема, на запитання, чи є провалом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА те, що парафування Угоди про асоціацію з ЄС весь час переноситься, Я.СУХИЙ відповів: «Нічого подібного. Ми чітко виконуємо всі зобов`язання, які ми взяли перед ЄС, намагаємося якимось чином гармонізувати наше внутрішнє законодавство з європейським. У мене складається враження, що Європа й не думала, і не хотіла нас нікуди пускати. Усі ці рухи в нашу сторону були для того, аби посмикати ПУТІНА й Росію. Ми їм там сто років не потрібні. М`яч зараз на їхньому боці, а не на нашому. Тому я не розумію, які до нас можуть пред`явити претензії».

Я.СУХИЙ при цьому відкинув усі звинувачення в антидемократичності влади України: «Які антидемократичні? Ми з вами говоримо на будь-яку тему. Якщо б була антидемократія, то ви б рот тут не розкрили».

На зауваження про те, що в Україні з`явилися політв`язні, Я.СУХИЙ заявив: «Хто?! (Вигукнув, наче здивовано - Авт.). ЛУЦЕНКА - що, посадили за те, що він розклеював листівки, а ТИМОШЕНКО сказала щось на мітингу? Які політв`язні?!».

За словами депутата-«регіонала», «розгляд справи ТИМОШЕНКО за суттю був підмінений політичною тріскотнею. Ви бачили, як вона себе поводила на суді? Чи під час допитів? Ренат КУЗЬМІН нам доповідав і казав, що кожен протокол вона підписувала “усі прокурори - сволочі”, замість того, щоб просто підписати. Самі зробили з суду посміховисько. То що тут антидемократичного, я, чесне слово, не розумію… Скажіть, а що - якусь газету закрили?».

На коментар журналіста про те, що можна газети не закривати, можна просто зробити так, що замість об`єктивних новин телеканали та інші ЗМІ подаватимуть потрібну владі інформацію, Я.СУХИЙ заявив: «Шановна, дєдушка Крилов колись сказав, що таке свобода слова. Бог послав вороні шматочок сиру, але вона його випустила, аби мати можливість каркати. Сир украла хитра лисиця, а ворона собі каркала. Я знаю, що таке чесний журналіст, якого б`ють, і знаю, який поливає брудом за гроші».

Водночас щодо Ю.ЛУЦЕНКА представник ПР сказав: «Я особисто вважаю, що ЛУЦЕНКА не треба було тримати в ізоляторі, бо він не ухилявся від допитів. І те, що його закрили, вважаю неправильним. Я не можу коментувати рішення суду, але я вважаю, що міра покарання, яку йому призначили, завелика».

*** Повний текст інтерв’ю читайте на сайті УНІАН.