Голова Росспоживнагляду: Українські сири не є сирами

Голова Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО заявляє, що українські сири, які поставляються до Росії, не є сирами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Г.ОНІЩЕНКО сказав в ефірі радіо «Ехо Москви».

«Все повинно відповідати заявленим вимогам, а заявлені вимоги – це сир, а якщо там щось інше, називайте це по-іншому. Реєструєте це по-іншому і втюхуйте споживачеві якийсь інший продукт... (Український - УНІАН) сир це по суті не сир. Цей продукт повинен називатися інакше», - сказав Г.ОНІЩЕНКО.

Він зазначив, що за російськими техрегламентами така продукція повинна називатися сирними продуктами і повинна коштувати дешевше на 30%.

«Нам дають якийсь сурогат, називають його сиром і продають його за ціною...», - зазначив він.

Г.ОНІЩЕНКО зазначив, що фахівці Росспоживнагляду готові виїхати до України для інспекцій підприємств, які поставляють сири до Росії.

«Та сторона чекає, не дочекається», - заявив він.

За його словами, бригада Росспоживнагляду готова виїхати і порівняє технологію виробництва з російським законодавством на тих заводах, які хочуть поставляти продукцію на російський ринок.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.