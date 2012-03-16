У Качанівську колонію запустили журналістів (доповнена)

У Качанівській виправній колонії Харкова, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, розпочався День відкритих дверей для журналістів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій ЧУМАК.

За його словами, представників акредитованих засобів масової інформації пустили на територію виправного закладу о 10.00. Журналісти вже оглянули Центр соціальної реабілітації виправного закладу та продовжують оглядати промислову зону.

Ю.ЧУМАК підкреслив, що зустрічі журналістів з Ю.ТИМОШЕНКО не передбачено. «Із ТИМОШЕНКО ніхто не буде зустрічатися», - сказав він.

Кореспондент УНІАН так і не зміг взяти участь у Дні відкритих дверей для журналістів у Качанівській виправній колонії, оскільки про те, що дозвіл пройти на територію колонії було надано, ніхто агентству не повідомив. Кореспондент зателефонував у прес-службу близько одинадцятої години, щоб отримати хоча б усну інформацію про подію, яка вже триває. В ході розмови Ю.ЧУМАК сказав, що о 9.50 було надано дозвіл кореспонденту УНІАН пройти на територію колонії.

Як повідомляв УНІАН, учора, 15 березня, Державна пенітенціарна служба відмовила кореспонденту УНІАН у відвідуванні разом з іншими представниками ЗМІ Качанівської колонії. На прохання пояснити причини відмови у ДПтСУ зазначили: «Не всі ЗМІ колонія може розмістити. Ми акредитували 25 журналістів, у тому числі західних».