БЮТ з каструлями зірвав брифінг Богословській (відео)

Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" зірвали брифінг народного депутата Інни БОГОСЛОВСБКОЇ (фракція Партії регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, коли І.БОГОСЛОВСЬКА вийшла у прес-поінт в кулуарах Верховної Ради, щоб зачитати звіт Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування обставин підписання газових угод в 2009 році, до неї підійшли депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" з голосними вигуками: «Брехуха!»

Дехто з депутатів вигукував: «Поверни каструлі!», натякаючи на опубліковану в ЗМІ історію про те, що нібито І.БОГОСЛОВСЬКА колись орендувала будинок і нібито не віддала господарям каструлі. При цьому депутати тримали в руках три каструлі і били по ним, таким чином створюючи шум.

І.БОГОСЛОВСЬКА намагалася перекричати їх, але не змогла, в результаті брифінг був зірваний.