Власенко: Євросуд зобов'язав Україну відправити Тимошенко в лікарню

Європейський суд з прав людини зобов`язав Державу Україна лікувати екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у стаціонарі.

Про це УНІАН повідомили в партії "Батьківщина" з посиланням на захисника Сергія ВЛАСЕНКО.

"Сьогодні Європейський суд з прав людини виніс припис в рамках 39-го регламенту Європейського суду. Ним державу Україна зобов`язано проводити лікування Юлії ТИМОШЕНКО в стаціонарі спеціалізованого медичного закладу", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Водночас на офіційному сайті Європейського суду з прав людини немає жодного повідомлення, яке підтверджувало б таку заяву С.ВЛАСЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, інтереси Ю.ТИМОШЕНКО у Європейському суді з прав людини представлятимуть адвокати Валентина ТЕЛИЧЕНКО і С.ВЛАСЕНКО. У скарзі, поданій адвокатами 10 серпня, вказується про політично вмотивоване переслідування екс-прем`єра.

Адвокати зазначають, що рішення про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту було незаконним, а досудове і судове слідство проходили з порушенням норм Європейської конвенції з прав людини, зокрема, статті 3 (заборона на принизливе поводження або покарання), статті 5 (право на свободу та особисту недоторканість) і статті 18 (обмеження у застосуванні обмежень щодо прав).