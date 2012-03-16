Лавринович заявив, що Євросуд не може вказувати Україні, як лікувати Тимошенко

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що Європейський суд з прав людини не має права зобов’язувати державу встановлювати спосіб лікування колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні на прес-конференції, коментуючи заяву захисника Ю.ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА про те, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Державу Україна лікувати Ю.ТИМОШЕНКО у стаціонарі.

«Європейський суд з прав людини не може ухвалювати такі рішення і не ухвалює їх ніколи. У нього в компетенції цього нема – де, кого можна лікувати, в який спосіб і не може скасовувати рішення національних судів», - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він наголосив, що Європейський суд може ухвалювати рішення щодо порушення державою Конвенції про права людини.

Водночас О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що за необхідності екс-прем’єра можна перевезти з колонії до лікарні й без рішення європейського суду. «Я думаю, що в даному випадку, якщо реальний стан здоров’я (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) вимагає лікування в стаціонарі, то я не бачу жодних перешкод, щоб це було здійснено», - сказав міністр.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що законодавство України дозволяє це робити.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ висловив думку, що огляд Ю.ТИМОШЕНКО іноземними лікарями є безпрецедентним випадком. «Поки що в європейській практиці я не знайшов, щоб в якійсь країні були допущені лікарі з інших країн для проведення обстеження до прийняття рішення. Це ясна демонстрація того, що питання здоров’я людини є поза політикою, понад будь-якими покараннями», - підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, С.ВЛАСЕНКО заявив, що Європейський суд з прав людини зобов`язав Державу Україна лікувати екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО у стаціонарі.

"Сьогодні Європейський суд з прав людини виніс припис в рамках 39-го регламенту Європейського суду. Ним державу Україна зобов`язано проводити лікування Юлії ТИМОШЕНКО в стаціонарі спеціалізованого медичного закладу", - сказав С.ВЛАСЕНКО.