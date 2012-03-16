Кличко: в Обухові відбудеться репетиція парламентських виборів

Вибори мера, які відбудуться 18 березня в Обухові – показові з точки зору відпрацювання владою технологій, що будуть задіяні на парламентських виборах. Зокрема, це стосується формування «своїх» виборчих комісій і недопущення до підрахунку голосів представників опозиції. Про це лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

При цьому В.КЛИЧКО заявив, що вважає великою помилкою те, що опозиції не вдалося домовитися про висування єдиного кандидата на виборах мера Обухова. «Ми звернулись до колег по опозиції з пропозицією підтримати найбільш рейтингового кандидата. Але склалася така ж ситуація, як під час останніх виборів мера столиці. Тоді опозиція розпорошила голоси і Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знову став мером Києва. Зараз кілька опозиційних партій виставили своїх представників, замість того, аби згуртуватися навколо найбільш рейтингового кандидата», - зазначив лідер УДАРу.

«Ми просили і наполягали на тому, щоб нашого кандидата підтримали як найбільш рейтингового представника від опозиції. У нас є соціологічні дослідження, які доводять, що Анатолій ШАФАРЕНКО має найбільшу підтримку людей. Крім того, він має значний досвід і готовий взяти на себе відповідальність за життєдіяльність міста. Але домовитися не вдалося. Такими чином опозиція сама робить все можливе, аби в Обухові виграв кандидат від влади», - зазначив В.КЛИЧКО.

Він також переконаний, що в колі опозиційних партій потрібно разом уважно проаналізувати ситуацію навколо виборів в Обухові, зробити висновки, аби унеможливити подібні сценарії на наступних парламентських виборах.

В партії «УДАР» обухівські вибори вважають генеральною репетицією майбутніх парламентських. Представників від «УДАРу» й інших демократичних політсил немає в жодній комісії, тому в партії закликають опозицію разом відстояти результати голосування, аби унеможливити фальсифікації при підрахунку голосів.

В.КЛИЧКО також закликав обухівців взяти активну участь у виборах мера, аби їхні бюлетені не використала влада. Він вважає «як ніколи важливою» роботу спостерігачів, в тому числі й від міжнародних організацій, які вже заявили, що будуть активно слідкувати за перебігом голосування і підрахунку голосів на виборах в Обухові.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2012 року відбудуться позачергові вибори Обухівського міського голови.

10 березня в УДАРі заявили, що на виборах Обухівського міського голови представників УДАРу не зареєстрували у жодній виборчій комісії, на керівника місцевого виборчого штабу чиниться тиск, рейтингових кандидатів від інших опозиційних сил зняли з реєстрації. На переконання представників партії, таким чином влада сьогодні відпрацьовує технології, які застосовуватиме для своєї «перемоги» на майбутніх парламентських виборах.