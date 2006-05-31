Черновецький відправив Пустовойтенка до туалетів

На туалети виділено тиждень

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вчора підписав низку доручень, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації. Зокрема, заступникові голови КМДА Валерію ПУСТОВОЙТЕНКУ доручено впродовж тижня вивчити проблему і розробити план заходів щодо вирішення питання відсутності туалетів у громадських місцях столиці. Виконуючому обов’язки заступника голови КМДА Івану САЛІЮ доручено впродовж тижня вивчити ситуацію та підготувати пропозиції щодо доповнення на автомобільних шляхах столиці відповідних позначок, дорожніх знаків для проїзду велосипедистів у відповідності до правил дорожнього руху.

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