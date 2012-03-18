Янукович не знає, що доброго в Євразійському союзі, а що в ЄС - знає

Україна поки тільки придивляється до Євроазійського економічного співробітництва і не може сказати, наскільки доцільно їй вступати в це співтовариство.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв'ю російському телеканалу «Росія-24».

«Ми придивляємось зараз до цього економічного утворення», - підкреслив Глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна вітає рішення країн СНД піти на такий нелегкий крок.

У теж час, за його словами, Україна сьогодні не готова дати конкретну відповідь: чи буде вона інтегруватися до цієї структури. Президент сказав, що Україна випала з процесу формування ЄвроАзЕС більш ніж на п'ять років.

«Ми дуже відстали, і щоб увійти до цього процесу, ми не розуміємо, як ми це зробимо, ми не розуміємо умов», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що Україна втратила дуже багато часу і сьогодні не володіє інформацією щодо діяльності об'єднання, а також не брала участь в підготовці документів, які стали основою діяльності ЄвроАзЕС.

Також поки, за словами В.ЯНУКОВИЧА, не зрозуміло як позначиться на союзі членство Росії, а в найближчому майбутньому і Казахстану у СОТ.

Тому, за словами Президента, Україна, перш ніж приймати якесь рішення, хоче дочекатися хоча б перших результатів діяльності цього союзу, як це вплине на держави, які до нього входять, як це позначиться на їх суверенітеті.

«Щоб рухатися шляхом інтеграції, ми повинні мати підстави. А підстав ми поки не бачимо. Йти наосліп... не розуміючи, що ми одержимо?»,- зауважив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що бажає сусідам і друзям України, які зважилися на цей крок, успіхів і добрих результатів.

Водночас щодо інтеграції України в Європейський Союз, Президент підкреслив, що Україна розглядає цю інтеграцію перш за все як механізм, який дозволить наблизитися нашій державі до європейських стандартів.

«Це наше домашнє завдання. Ми це робимо не для Європи, а для себе», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, встановлення в Україні європейських стандартів не тільки істотно поліпшить життя громадян, а й дозволить уникнути існуючих на сьогодні дискримінаційних умов в питаннях торгівлі з країнами ЄС.