Попов створив робочу групу для переговорів з МЗС

За дорученням голови КМДА Олександра Попова в міськдержадміністрації створено робочу групу для переговорів з Міністерством закордонних справ з питання Пейзажної алеї. Як повідомило «Главкому»джерело в КМДА, в робочу групу ввійшли, зокрема, представники юридичного управління, управлінь земельних ресурсів, містобудування та архітектури.

За інформацією джерела, в КМДА на даний момент розглядають два варіанти розвитку ситуації. Перший варіант - МЗС добровільно відмовляється від планів будівництва будинку на Пейзажці і отримує від міста іншу ділянку під будівництво. Робочій групі доручено підготувати відповідні пропозиції, які могли б влаштувати МЗС і одночасно не являли собою загрозу історичного центру столиці.

Другий варіант міська влада готова реалізувати у випадку, якщо «мирні» переговори з МЗС зайдуть з якихось причин у глухий кут. В такому випадку КМДА має намір оскаржити землевідведення в судовому порядку. Як зазначило джерело, юристи міськдержадміністрації вже підготували документи, які дають підставу стверджувати, що місто суд виграє. Джерело також відзначило, що для міста перший варіант розвитку ситуації є кращим хоча б тому, що дозволяє вирішити питання з недопущенням забудови Пейзажної алеї в найкоротші терміни.

Нагадаємо, голова КМДА Олександр Попов гарантував киянам, що Пейзажна алея не буде забудована. Про це керівник міста повідомив у суботу під час громадської толоки на Пейзажній алеї. Громадськість Києва, представники політичних партій та міської влади об`єдналися для захисту Пейзажної алеї проти забудовників. Саме на Пейзажці, одному з культових місць столиці, запланувало звести багатоповерхову будівлю для співробітників Міністерство закордонних справ.

У суботу на місці, де планувалося будівництво, кияни висадили дерева. «Для нас Пейзажна алея – історична цінність. Кияни багато років виборюють її, захищають від забудови. Ми стали на сторону мешканців міста у цій боротьбі, і нам вдалося зупинити процес будівництва. Я переконаний, що назавжди. Сьогодні ми зробили дуже важливу справу: довели, що господарями у місті були, є та будуть виключно кияни. Нехай цей невеликий сквер, який був закладений мешканцями власноруч, стане попередженням для усіх, хто виношує плани варварської забудови історичної частини Києва», - сказав Олександр Попов на толоці.

Олександр Попов також повідомив, що на улюбленій алеї киян встановлять камери відео-спостереження, щоб своєчасно відстежувати та припиняти будь-які злочинні посягання на цю територію. А для того, щоб надалі не допустити посягань забудовників на історичні місця столиці, Попов ініціював створення Громадської ради, до якої увійдуть представники міської влади та ініціативних груп киян, які переймаються збереженням історичної та культурної спадщини столиці. Рада збиратиметься щомісяця і напрацьовуватиме спільний план дій щодо захисту та збереження історичного обличчя Києва. Перше засідання ради відбудеться орієнтовно 7 квітня на Пейзажній алеї. Олександр Попов висловив упевненість, що до першого засідання ради столична влада переконає МЗС відмовитися від будівництва на Пейзажній алеї.