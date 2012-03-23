Азарова запитали про Євро, а він згадав, як по дурості поліз на собор

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зізнався, що свого часу не усвідомлював усі ризики підготовки України до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, але був упевнений, що з цим завданням можна впоратися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на круглому столі «Українського форуму «Справедливе суспільство ХХІ століття: критерії, перспективи, ризики».

Він зазначив, що вчора під час зустрічі з прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ обговорював питання про початок підготовки обох країн до чемпіонату.

«Прем`єр Польщі мене питає: а ось ви коли бралися за підготовку до Євро, ви розуміли взагалі усі ризики. А я так про себе подумав – ступінь авантюризму. Я йому відверто сказав, що не розумів. Я був упевнений, що ми обов`язково впораємося. Ось така була упевненість», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому як аналогію він навів приклад зі свого дитинства, коли, будучи 13-річним підлітком, вони з друзями вирішили залізти на зруйнований собор тільки для того, щоб продемонструвати свою сміливість один перед одним.

«Колись у дитинстві через дурість свою полізли на собор, просто, щоб показати один одному сміливість або безстрашність. Високий дуже собор, зруйнований і покинутий. І ось, коли ми дісталися до хреста, я подумав: «А навіщо?», адже я міг би зірватися. Мені було років 13. Навіщо я на це пішов, навіщо я ризикував. І ось, коли ми розмовляли з Д.ТУСКОМ, він говорить: «У мене таке саме відчуття було. Криза, безгрішшя, а ми вплуталися в цю справу, адже дивно, що впоралися», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21-22 березня М.АЗАРОВ здійснював поїздку до Польщі.