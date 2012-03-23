ГПУ об’єднала справи Гонгадзе й Кравченка в одне провадження

Розслідування кримінальної справи про замовників умисного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе були об'єднані в одне провадження зі справою померлого колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

Про це повідомила Генпрокуратура у відповідь на запит дев'яти журналістських організацій і рухів за підтримки міжнародної організації «Репортери без кордонів».

«В даний час слідчими Головуправління з розслідування особливо важливих справ ГПУ триває розслідування кримінальної справи щодо замовників і підбурювачів умисного вбивства Гонгадзе. З зазначеною кримінальною справою в одне провадження об'єднано кримінальну справу щодо померлого Юрія Кравченка», — йдеться у відповіді Генпрокуратури.

У ГПУ запевнили, що у даний час у справі проводяться слідчі дії з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи і встановлення всіх учасників скоєння злочину проти Гонгадзе.

Окрім того, у відповідь на звернення було повідомлено, що під час слідства у статусі свідків допитані зазначені в запиті особи (Володимир Литвин, Леонід Деркач та Євген Марчук), крім Едуарда Фере, який з 2003 року перебував у комі, а в 2009 році помер.

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