У Тернопільській ОДА не бачать «нічого такого» у заміні Шевченка Януковичем

Начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Іван ЗАПОРОЖАН вважає штучним розпалювання пристрастей у школі села Мишковичі Тернопільського району, де у вестибулі замість портрета Тараса Шевченка повісили портрет Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомив І.ЗАПОРОЖАН кореспонденту УНІАН, сьогодні у школу прибули депутати районної ради від опозиційних сил.

«Приїхали депутати районної ради, почали вести зйомку, ініціюють скликання батьківських зборів. Це яким законом передбачено, що батьківські збори у нас уже скликають депутати? До мене зателефонували зі школи, але я сказав, щоб не створювати там жодних конфліктів і щоб вчителі забезпечували навчальний процес», – заявив І.ЗАПОРОЖАН.

Він зауважив, що портрет В.ЯНУКОВИЧА у вестибулі повісили ще у квітні минулого року.

«У школі оновлювали стенди, і по центру, де висить державна символіка, повісили портрет Президента, що тут такого? Портрет Тараса Шевченка перевісили в куточок духовності, який розташований тут же, у вестибулі праворуч. Там висів портрет Івана Франка і молитва, то вирішили, що портрет Шевченка там буде доречнішим», – пояснив І.ЗАПОРОЖАН.

Він висловив переконання, що нагнітання пристрастей з приводу заміни портретів зумовлене наближенням виборів.

На переконання І.ЗАПОРОЖАНА, політикам не вдасться саботувати навчальний процес у школі, оскільки батьки не виступали проти заміни портретів у вестибулі.

«Закон про освіту говорить, що навчальний процес розмежований з політичним. То навіщо зараз втягувати школу в політику? Навіщо ці розмови про бойкотування навчання? Сьогодні забрати портрет Президента, то завтра вимагатимуть забрати ще державні символи. Я не розумію таких підходів», – сказав І.ЗАПОРОЖАН.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно представники ВО «Батьківщина» виявили, що у вестибулі школи села Мишковичі портрет Т.Шевченка замінили портретом В. ЯНУКОВИЧА. Після оприлюднення даної інформації в Інтернеті з’явився заклик до учнів і батьків бойкотувати навчання, доки у школі не повернуть на місце портрет Т.Шевченка.