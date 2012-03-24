Що буде з Міжгір'ям після зміни влади
09:18, 24 березня 2012Політика
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Лідер партії "Свобода" обіцяє виселити Януковича
Лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок обіцяє виселити президента Віктора Януковича з його резиденції, у випадку приходу до влади.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".
"Звісно, що ми маємо на список стратегічних підприємств, які треба повернути державі. Навряд чи резиденція в "Межигір'ї" увійде до цього списку підприємств", - зазначив він.
"Справедливість буде торжествувати. Дитячий будинок можна буде там зробити, чи табір відпочинку… Щось буде, але не резиденція", - запевнив Тягнибок.
При цьому політик не відповів на запитання, чи буде Янукович притягнутий до кримінальної відповідальності за відчуження цього державного майна, зауважує Українська правда.
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