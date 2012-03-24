Що буде з Міжгір'ям після зміни влади

Лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок обіцяє виселити президента Віктора Януковича з його резиденції, у випадку приходу до влади.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Звісно, що ми маємо на список стратегічних підприємств, які треба повернути державі. Навряд чи резиденція в "Межигір'ї" увійде до цього списку підприємств", - зазначив він.

"Справедливість буде торжествувати. Дитячий будинок можна буде там зробити, чи табір відпочинку… Щось буде, але не резиденція", - запевнив Тягнибок.

При цьому політик не відповів на запитання, чи буде Янукович притягнутий до кримінальної відповідальності за відчуження цього державного майна, зауважує Українська правда.