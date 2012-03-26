Прес-конференція «Доведені до відчаю київські художники готові до протестів»

У середу, 28 березня, об 11.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чому київські художники, доведені до відчаю, готові до акції протесту і громадянської непокори?».

Організатори: ГО «Київський форум», Національний союз художників України (НСХУ).

Мова піде про те, що в Києві проводиться політика знищення образотворчого мистецтва. Як це робиться? Що роблять художники, щоб уникнути колосальних боргів і, як результат, не втратити творчі майстерні? Яка реакція державної та міської влади на листи, звернення і запити, які вже рік пишуть НСХУ і його члени?

Учасники прес-конференції:

автор і ведуча соціального ток-НЕшоу «Київський форум» Рена Назарова;

голова Київської організації НСХУ, заслужений діяч мистецтв України Леонід Сотник;

голова секції критики і мистецтвознавства Київської організації НСХУ, заслужений діяч мистецтв України Олексій Роготченко;

народний художник України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченко Володимир Прядко;

голова Статутної комісії Київської організації НСХУ Наталія Кохаль;

народний художник України Юлій Синькевич;

художник-скульптор, член НСХУ Віктор Коновал.

На прес-конференції будуть представлені документи і матеріали, оповістило звернення до голови КГГА Олександра Попову.

Адреса: Київ, вул. Хрещатик, 4, УНІАН (конференц-зал).

Телефон: (050) 442-49-79

http://go.kiev-forum.org/

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