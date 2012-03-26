У Качанівській колонії запевняють, що їхнє медобладнання не гірше за німецьке

Медичне обладнання для проходження Юлією Тимошенко фізіотерапевтичних процедур в Качанівській колонії є, і воно не відрізняється від німецького. Про це в ексклюзивному коментарі Агентству "Медичні новини"повідомив начальник медичної частини Качанівської виправної колонії №54 Олексій Цюра.

Він стверджує, що на даний момент, за рекомендаціями німецьких лікарів, ув’язненій екс-прем’єрці необхідне проведення фізіотерапевтичних процедур, і потрібне для цього обладнання є у наявності колонії. Воно нічим кардинально не відрізняється від німецького.

"Це обладнання було надане. Вони (німецькі лікарі – ред.) рекомендували обладнання, це було обговорено на спільній зустрічі. Це фізіотерапевтичне обладнання точно таке ж, що у нас, що і в Німеччині, різниться тільки виробником і маркою", - сказав О. Цюра.

Він також додав, що забезпечили Качанівку саме перевіреним і робочим обладнанням: "Наше обладнання, яке надано обласним Управлінням охорони здоров’я, нове, проведено його перевірку, і воно в робочому стані", - додав лікар.