Тюремники: Тимошенко можна лікувати в колонії, за винятком однієї маніпуляції

У Державній пенітенціарній службі України запевняють, що екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській колонії, стала більше рухатися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник управління охорони здоров`я і медико-санітарного забезпечення ДПтСУ Євген Поляков сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«На сьогодні ми ще раз говоримо – вона самостійно пересувається у межах палати, де вона перебуває, за допомогою ходунків. Це ніхто не приховує», - сказав він.

На уточнююче запитання, чи стала Ю.Тимошенко більше стала ходити, Є.Поляков відповів: «Звичайно, рухомий режим значно збільшився».

Є.Поляков нагадав, що міжнародною комісією Ю.Тимошенко було призначено цілий комплекс лікувальних заходів, що включають медикаментозне, фізіотерапевтичне лікування, оздоровчу гімнастику тощо.

«Виходить, що ми можемо проводити на території Качанівської колонії практично все (лікування), за винятком однієї маніпуляції, для якої ми готові вивезти її за межі СІЗО. Для цього пропонували їй два лікувальні заклади міста Харкова, але річ у тім, що ці лікувальні процедури не потребують постійного перебування у стаціонарі», - зазначив Є.Поляков.

На запитання, чи можна Ю.Тимошенко вивезти для лікування за кордон, він сказав: «Напевно, це було б безпрецедентно – ніхто не приїжджає з-за кордону лікуватися у нас, в’язні інших країн, як і наші в’язні, не їздять за кордон».

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної пенітенціарної служби України, 24 березня Ю.Тимошенко вкотре відмовилася від лікування і медичних оглядів лікарями медичної частини Качанівської виправної колонії (№ 54). У прес-службі відомства зазначили, що пацієнтка «скарг не висувала, самопочуття Ю.Тимошенко не порушено, по кімнаті вона пересувається з ходунками, поступово розширюючи руховий режим».

26 березня захисник екс-прем`єр-міністра України Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко спростував повідомлення Державної пенітенціарної служби України про розширення «рухового режиму» засудженої.