В Харкові вчергове вирішують долю російської мови

Близько трьох тисяч представників різних політичних та громадських організацій пікетують сесію Харківської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на майдані Конституції, де проходить санкціонована акція, зранку перекрито рух транспорту.

Сьогодні серед багатьох питань депутати міськради мають розглянути протест прокурора Харкова на рішення ради попереднього скликання, яким російській мові було надано статус регіональної. Свій протест прокурор обгрунтовує тим, що своїм рішенням депутати порушили Конституцію і закони України, а також перевищили свої повноваження.

На підтримку російської мови виступають члени Комуністичної партії України, Прогресивної соціалістичної партії України та партії “Братство”, які тримають в руках відповідні гасла.

На захист української мови організували свій пікет представники організації “Скеля українського народовладдя”.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, на підставі рішень депутатських комісій на сесію винесено проект ухвали про відхилення протесту прокурора.

Також міськраду пікетують багато активістів Партії промисловців та підприємців України, Партії регіонів, Асоціації забудовників Харкова та області, інші громадяни, які висловлюють протест проти непродуманої, на їхню думку, політики будівництва в регіоні, а також проти знесення кіосків.